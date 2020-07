Stiri pe aceeasi tema

- Strabag intra in paine pe fosta strada Lidia, de luni. Circulația va fi inchisa de la Calea Martirilor pana aproape de Bulevardul Sudului, iar mijloacele de transport de pe linia 15 vor avea alt traseu, urmand sa mearga pana la ieșirea din oraș spre Giroc. Se va lucra mai bine de un an pe șantier.

Lucrarile la viitorul Centru Multicultural de pe strada Marașești, un proiect despre care autoritațile timișorene vorbesc de peste cinci ani, pot incepe, a anunțat, ieri, primarul Nicolae Robu, chiar la fața locului. Imobilul situat pe strada Marașești

- O masina de politie care se afla in misiune a fost lovita in plin de o soferita care circula cu viteza. Accidentul a avut loc marti dimineata pe o strada din Timisoara, scrie ziarul Opinia Timisoarei.Accidentul a avut loc, marti la primele ore ale diminetii laintersecția bulevardelor Sudului și Liviu…

Circulația rutiera va fi oprita timp de mai multe ore, vineri, pe strada Ciprian Porumbescu din Timișoara. Primaria anunța ca sunt programate

- Pe aceasta strada se vor executa lucrari de decopertare pentru înlocuire rețea de apa, modernizare rețele electrice si refacere integrala structura rutiera. Lucrarile se deruleaza în cadrul proiectului ,,Creșterea și îmbunatațirea spațiului pietonal în zona urbana:…

Inca din luna noiembrie 2019, Primaria Timișoara a scos la licitație extinderea la patru benzi a strazii Mareșal Constantin Prezan (fosta Lidia). Caietul

- În perioada 11-17 mai 2020 circulația autovehiculelor se va închide pe podul Porțelanului, în vederea executarii lucrarilor de montare a rosturilor de dilatație. Traficul pietonal nu va fi afectat. În ceea ce privește traficul rutier, acesta va fi deviat pe urmatoarele…

- De anul viitor ar trebui sa circulam pe patru benzi pe strada Grigore Alexandrescu, tronsonul Calea Aradului – Calea Torontalului, dar și pe trotuare decente și piste de biciclete. Șoseaua fara trotuar are constructor, aceeași firma care a reabilitat Calea Martirilor. Lucrarile costa aproape 1,4 milioane…