Se închide circulația auto pe podul de la Tapia! Pentru a se evita o tragedie, autoritațile au anunțat ca vor inchide circulația auto pe podul de la Tapia, aflat intr-o stare avansata de deteriorare. “Trebuie sa inchidem accesul pentru traficul auto pe podul de la Tapia pentru a evita o tragedie. Va asigur ca nu a fost o decizie pe care am luat-o din birou. Dupa ce am purtat discuții cu reprezentanții IPJ și dupa ce am parcurs documentele aferente expertizei tehnice, am fost la fața locului și am vazut cum structura de rezistența a podului a crapat, podul prezentand urme de deteriorare vizibila”, a anunțat Cristian Moș,… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

