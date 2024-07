Stiri pe aceeasi tema

- Deși a ”plouat cu galeata”, sute de dejeni s-au adunat, aseara, in Piața Bobalna din centrul Dejului pentru a urmari partida Romania-Țarile de Jos (Olanda), pe ecranul amplasat in zona pietonala. Condițiile meteorologice nefavorabile nu i-au descurajat pe dejeni, mulți dintre ei venind pregatiți cu…

- In perioada 11-14 iulie 2024, Primaria Municipiului Dej, Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj organizeaza: Zilele Municipiului Dej, Festivalul Culturii Populare Someșene ”SAMVS” ed. 44-a și Targul Produs de Cluj. Cele 4 zile vor fi marcate de activitați cultural artistice pentru toate…

- Consiliul Local Bistrița a pierdut definitiv procesul cu Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud, dupa ce in octombrie 2022 a adoptat o hotarare prin care se prevedea atribuirea pentru folosința gratuita a unui spațiu de pe strada Nicolae Titulescu, aflat in proprietatea municipalitații, in favoarea…

- Un urs a fost vazut, azi-dimineața, in zona Padurii Bungar din municipiul Dej. Se pare ca ursul a fost observat in zona unitații militare de pe Dealul Florilor, in apropierea Padurii Bungar. Unul dintre martori a apucat sa inregistreze cateva secunde din ”aventura” animalului care a rupt un gard din…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla au intervenit in cursul nopții trecute pentru a acorda primul ajutor calificat unui barbat care a fost lovit de o mașina pe strada Dejului din municipiul Gherla. Conform ISU Cluj, la fața locului au fost alocate o autospeciala cu modul de descarcerare și…

- Un conflict spontan s-a produs in comuna Feleacu intre trei persoane care ulterior a degenerat. Totul a pornit de la un caine! La data de 2 mai a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Apahida au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, pe numele unui barbat de 37 de ani, cercetat in cadrul unui…

- Duminica s-a produs un accident rutier intre Gherla și Fizeșu Gherlii soldat cu o persoana ranita. Un conducator auto a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a izbit de un cap de pod. Pompierii au gasit un autoturism ieșit in afara parții carosabile fara ocupanți in acesta. Un barbat…

- Primaria Fagaras anunta ca in perioada urmatoare incepe a treia etapa de cadastrare gratuita . In perioada imediat urmatoare vor incepe lucrarile de inregistrare sistematica in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara a imobilelor din cadrul UAT Municipiul Fagaras, in cadrul etapei a 3-a de inregistrare…