Se închid toate RESTAURANTELE de pe litoral! Vești proaste pentru români Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, miercuri, inchiderea la interior a restaurantelor din municipiu, dupa ce Constanța a intrat in scenariul roșu, depașind incidența de 3 infectari la mia de locuitori, scrie publicația Info Sud Est. Incidența pe municipiul Constanța a ajuns miercuri la 3,20 cazuri la mia de locuitori, in timp ce pe județ s-a inregistrat o rata de infectare de 2,08 la mie. Restaurantele și cafenelele vor continua sa funcționeze doar in sistem delivery și pe terase, in spații deschise. De asemenea se interzice funcționarea salilor de spectacole, teatrelor și alte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

