Se închid stațiunile montane din Uniunea Europeană? Subiectul, pe masa liderilor europeni La ultimul Consiliu European s-a discutat despre posibilitatea ca stațiunile de schi din Europa sa fie inchise pe perioada sezonului de iarna. Nu s-a ajuns insa la nicio concluzie, motiv pentru care subeictul va fi reluat in urmatoarea reuniune a liderilor europeni care ar urma sa aiba loc in decembrie. Taberele sunt imparțile intrucat multe țari europene caștiga miliarde de euro anual prin intermediul stațiunilor montane. Germania este de parere ca stațiunile de schi ar trebui sa fie ținute inchise pana la inceputul lunii ianuarie, respectiv pana dupa perioada sarbatorilor. Reamintim ca țara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

