Se închid stațiunile de schi? Tot mai multe țări se împotrivesc acestei propuneri Inchiderea stațiunilor de schi pe perioada iernii ar afecta frav economiile multor țari europene. Tot mai multe state se impotrivesc deciziei ca activitatea stațiunilor montante sa fie suspendata pe perioada sezonului rece. Finlanda: Decizia ar fi fatala pentru economie Ministerul Economiei de la Helsinki avertizeaza ca in cazul in care la nivelul Uniunii va fi luata o decizie comuna coform careia stațiunile de schi sa fie inchise pe perioada iernii, decizia ar fi fatala pentru economia finlandeza „Aici, in Finlanda, majoritatea oamenilor care vin in statiunile noastre de schi sunt localnici.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ideea propusa de cancelarul german Angela Merkel de a inchide statiunile de schi din Europa in acest an pentru a evita o noua revenire a contaminarilor cu COVID-19 ar fi "fatala" pentru economia finlandeza, a protestat vineri Ministerul Economiei finlandez, citat de France Presse. "Aici, in…

- Ideea propusa de cancelarul german Angela Merkel de a inchide statiunile de schi din Europa in acest an pentru a evita o noua revenire a contaminarilor cu COVID-19 ar fi "fatala" pentru economia finlandeza, a protestat vineri Ministerul Economiei finlandez, citat de France Presse. "Aici, in Finlanda,…

- Cu 633 de decese la un milion de locuitori – pentru comparație, Romania are 508 -, guvernul suedez a pus capat politicii de imunitate de turma, luand primele masuri de impunere a unor reguli de distanțare sociala, precizeaza spotmedia.ro . Primul ministru al acestei țari a anunțat inchiderea restaurantelor,…

- Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, considera ca prin decizia de a inchide școlile, Romania este din nou invers decat toata Europa. „Din nou suntem altfel decat intreaga lume civilizata! Din nou ne așezam mai prost pentru intalnirea cu viitorul și din nou asistam traumatizați la decizii stupide,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca este nevoie de masuri mai ferme pentru controlul pandemiei de COVID-19, subliniind ca cele care au fost luate pana in prezent nu mai sunt suficiente. "Am avut astazi aproape 10.000 de cazuri noi de persoane care s-au imbolnavit, am avut si astazi…

- Mai multe comunitați de cercetare din intreaga lume lucreaza acum din greu pentru a dezvolta un vaccin eficient impotriva coronavirusului. Dar nu toata lumea are aceleași așteptari pentru vaccin.Epdemiologul șef al Suediei de la Agenția de Sanatate Publica, Anders Tegnell, care a surprins…

- In Suedia au fost raportate joi 752 de noi cazuri de COVID-19 confirmate in ultimele 24 de ore, cel mai ridicat bilant zilnic al infectarilor dupa luna iunie, relateaza Agerpres.Numarul cazurilor de COVID-19 consemnate in Suedia de la inceputul epidemiei ajunge astfel la 92.836, dintre care 5.893 de…

- Producatorul de componente auto Schaeffler AG, ce are o fabrica și in Brașov, va renunta la inca 4.400 de angajati in Europa pana in 2022 si va inchide sau va vinde unele fabrici, ca raspuns la criza din sectorul auto, cauzata de pandemia de coronavirus (Covid-19), transmit DPA si Bloomberg, preluate…