- OMV Petrom a redus cu 50 de bani prețurile tuturor sortimentelor de benzina și motorina din stațiile de alimentare Petrom și OMV din Romania. La pompa, afișajul electronic va indica prețul carburanților fara reducerea de 50 de bani. Reducerea a fost introdusa incepand cu 1 iulie, ora 00:00, pentru o…

- ANRE a inițiat controale inopinate la stațiile de alimentare la care lipseau unele tipuri de carburanți. Decizia a fost luata in urma informațiilor din spațiul public, precum ca la unele benzinarii lipsește motorina.

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Calarasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Calarași efectueaza un numar de peste 200 de percheziții domiciliare pe raza județelor Alba,…

- Un șofer și un motociclist care s-au șicanat in trafic, in București, s-au luat la bataie, cel din urma avand la el un cuțit, relateaza Digi24. Incidentul a avut loc sambata seara in trafic, in Capitala, in zona Fantanii Miorița. Un șofer și un motociclist care s-au șicanat s-au luat la bataie. In ajutorul…

- Duminica, 17 aprilie, de la ora 12:00, spectacolul va fi proiectat pe marile ecrane ale Cineplexx Baneasa din Baneasa Shopping City, Cineplexx Titan din Auchan Titan, Cinemax Veranda din Veranda Mall, Happy Cinema din Liberty Center, Movieplex Cinema din Plaza Romania și Hollywood Multiplex din Mall…

- Profesorii care au venituri din meditații și persoanele care obțin bani din chirii sunt numai doua din categoriile care se afla in atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscala. ANAF intensifica, in anul 2022, activitațile de indrumare și asistența in domeniul fiscal, manifestandu-și in acest sens…

- ”E-Distributie, operatorul de distributie a energiei electrice parte a grupului Enel, a instalat sisteme integrate de producere si stocare a energiei regenerabile in valoare de circa 500.000 de euro in trei statii de transformare din regiunile in care isi desfasoara activitatea: Muntenia, Dobrogea…

- Orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești va da intalnire joi, 14 aprilie, de la ora 19.00, la un nou concert simfonic. De la ora 19.00, in Sala Simfonia, artiștii piteșteni și invitații vor interpreta pagini muzicale semnate de W. A. Mozart și A. Dvorak. Dirjorul Hermann Szabolcs, orchestra simfonica…