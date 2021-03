Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a subliniat din nou faptul ca scolile ar trebui sa fie inchise ultimele in conditiile in care masurile de preventie „trebuie luate pe toate planurile”. „Susțin in continuare principiul conform caruia școlile trebuie inchise ultimele, doar daca situația epidemiologica o impune. In școli se respecta regulile de protecție impotriva imbolnavirilor cu […] The post Se inchid școlile? Sorin Cimpeanu o spune raspicat: „Masura nu va produce efectul dorit. Vom genera noi pierderi in educatie” first appeared on Ziarul National .