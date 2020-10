Se pare ca ședința Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența a suferit o schimbare de ultima ora, insa urmeaza sa fie reluata miercuri. „Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența ar fi trebuit sa fie astazi, la 11. In urma cu puțin timp, insa, am vorbit cu prefectul Capitalei care transmite ca acesta o sa aiba loc maine dimineața. Se pare ca propunerile de la Direcția de Sanatate Publica inca sunt discutate. Ieri au fost cateva propuneri catre acest Comitet, insa inca se mai discuta”, a transmis Carla Tanasie pentru Digi 24. In ceea ce privește discuțiile și eventualele…