- Circulatia rutiera pe Transalpina și pe Tranfagarșan se va inchide, de luni, 6 noiembrie, din cauza conditiilor meteo, a precizat Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).„Circulatia pe Transfagarasan si Transalpina se inchide de luni, 6 noiembrie, ora 08.00. Avand in vedere…

- Circulatia pe Transfagarasan si Transalpina se inchide incepand de luni, 6 noiembrie, de la ora 8:00, din cauza conditiilor meteorologice, informeaza vineri Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit Agerpres.

- Circulatia pe Transfagarasan si Transalpina nu va mai fi inchisa la data fixa, ci in funcție de condițiile meteo Circulația pe Transalpina și Transfagarașan, cele mai inalte drumuri din Romania, nu se va mai inchide in funcție de data calendaristica, ci de condițiile meteo. Pana acum, circulația pe…

- Proprietarii mașinilor istorice vor plati tariful pentru utilizarea rețelei de Autostrazi și Drumuri Naționale, rovinieta urmand sa fie obligatorie pentru aceasta categorie din 16 octombrie, a transmis Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), intr-un comunicat de presa.

- Posibile intreruperi la emiterea rovinietei și peajului in noaptea de marți spre miercuri: Anunțul CNAIR Posibile intreruperi la emiterea rovinietei și peajului in noaptea de marți spre miercuri: Anunțul CNAIR Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca in noaptea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca sambata, 02 septembrie 2023, in intervalul orar 07:00 – 18:00, se va inchide circulația rutiera pe Transfagarașan (DN 7C), intre Barajul Vidraru – Balea Lac (km 62 +100 – km 116+808), pentru toate categoriile de autovehicule,…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca miercuri, 30 august, intre orele 08:00 – 16:00, se va inchide traficul rutier pentru toate categoriile de autovehicule pe Transfagarașan (DN 7C), in zona localitații Arefu (km. 57+000 – km. 64+600) pentru execuția lucrarilor…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta extinderea si prelungirea cu inca o zi, respectiv luni - 28 august, a restrictiilor de circulatie din cauza caniculei.