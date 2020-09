Se închid din nou restaurantele. Vezi în ce localități din România Odata cu cresterea numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, marti dupa-amiaza au fost anunțate noi restricții pe care cetațenii trebuie sa le suporte. Restaurantele, cafenelele și cazinourile din Petroșani și din alte 11 localitați din județul Hunedoara se inchid din cauza atingerii pragului de pericol privind infectarea cu virusul SARS CoV-2. Decizia a fost […] The post Se inchid din nou restaurantele. Vezi in ce localitați din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

