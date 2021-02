Se închid din nou restaurantele. Rata de infectare în Alba Iulia a depășit 3 cazuri la mia de locuitori Masura va intra in vigoare joi și va fi valabila cel puțin 14 zile. Vor fi permise doar prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si a bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective.In ceea ce priveste activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare, aceasta este permisa doar pentru persoanele care au cazare. Activitatea in baruri, cluburi si discoteci este, de asemenea, interzisa. Se interzice și organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

