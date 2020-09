Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea RESTRICȚII in Hunedoara: Barurile și restaurantele din 12 localitați ale județului, INCHISE din cauza numarului mare de infectari cu COVID-19 In județul Hunedoara, in 12 localitați nu se mai permite funcționarea restaurantelor și a barurilor. In județul Bacau s-au luat masuri similare…

- Din cauza numarului mare de cazuri de coronavirus, in mai multe județe din țara, au reaparut restricțiile in zona Horeca. Mai exact, In județul vecin, in 12 localitați din Hunedoara nu se mai permite funcționarea restauranturilor și a barurilor. De asemenea, la Bacau s-au luat masuri similare in mai…

- Restaurantele și barurile de interior din șapte localitați ale județului Arad se inchid, timp de o saptamana, din cauza numarului mare de infecții cu noul coronavirus. Avand in vedere incidența...

- Odata cu cresterea numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, marti dupa-amiaza au fost anunțate noi restricții pe care cetațenii trebuie sa le suporte. Restaurantele, cafenelele și cazinourile din Petroșani și din alte 11 localitați din județul Hunedoara se inchid din cauza atingerii pragului…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arad a dispus suspendarea activitatii cu publicul pentru 7 zile in 16 localitati din judetul Arad, potrivit News.ro. "Avand in vedere incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile din localitatile judetului Arad unde a fost depasit pragul de 1,5/1.000…

- Inceperea școlii a fost amanata in unele țari fața de data prevazuta anterior. Motivul invocat este, in majoritatea cazurilor, nevoia de mai mult timp pentru pregatirea masurilor de siguranța. Dar au cantarit mult, in asemenea decizii, și statisticile ingrijoratoare legate de pandemie. Multe regiuni…

- Autoritatile judetene au propus intrarea in carantina a orasului Faget. In orasul din estul judetului Timis au fost depistate 47 de cazuri de coronavirus. Decizia trebuie luata la nivel national. Fagetul este primul oras din Romania care intra in carantina. Aici au fsot depistate 47 de cazuri de coronavirius,…

- Premierul Ludovic Orban sustine ca Guvernul a facut tot ce trebuia pentru combaterea raspandirii coronavirusului, iar vina pentru cresterea numarului de cazuri de infectari apartine exclusiv cetatenilor care nu au respectat masurile de protectie sanitara."Am simtit ca este obligatia mea sa…