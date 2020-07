Se închid cluburile? Orban ia o decizie fără precent. Veste proastă pentru mii de români Premierul susține ca situația nu este gestionata bine in benzinarii, iar in cluburile de noapte situația este mult mai grava. In acest context, Ludovic Orban susține ca cea mai buna soluție ar fi inchiderea cluburilor de noapte dupa ora 23.00. ”In ceea ce privește alte servicii de alimentație publica, sa știți ca avem probleme. Sunt foarte multe terase unde nu se respecta regulile, unde nici macar personalul angajat nu respecta regulile, iar patronilor nici macar nu le trece prin cap sa faca cel mai mic demers pentru respectarea regulilor. Sa știți ca și in benzinarii avem probleme, in special… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

