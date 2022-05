Stiri pe aceeasi tema

- Din 1 iulie 2022, activitatea de vaccinare impotriva COVID-19 se va desfașura doar in cadrul cabinetelor de medicina de familie, aflate in contract cu Casa de Asigurari de Sanatate Cluj. In conformitate cu OUG 44 / 2022, incepand cu 16 mai 2022, centrul de vaccinare de la Colegiul Tehnic „Anghel…

- Vaccinare anti-COVID-19, doar la medicii de familie de la 1 iulie: Cate doze au fost administrate in Alba. Cand se inchid centrele De la 1 iulie, vaccinarea anti-COVID, in Romania, se va face doar la cabinetele medicilor de familie, iar centrele de vaccinare se vor inchide. Momentan, la nivelul județului…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid Andrei Baciu anunța ca din 1 iulie persoanele doritoare se vor putea imuniza doar la medicii de familie. Centrele de vaccinare anti-Covid se inchid din 30 iunie.

- Toate centrele de vaccinare anti-Covid din judetul Iași vor fi inchise. Decizia a fost luata astazi, deoarece numarul persoanelor care se vaccinau a scazut sub 30 in 24 de ore. Directorul Directiei de Sanatate Publica Iași, Vasile Cepoi, a precizat ca vaccinare anti-Covid se va face la medicii de familie:…

- Centrele de vaccinare anti-COVID iși suspenda activitate incepand de maine, 23 martie. Persoanele care doresc sa se imunizeze mai au totuși la dispoziție doar trei centre deschise la Cluj Napoca.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Din 15 martie 2022, campania de vaccinare din Vrancea se va desfașura la centrele din Suraia și prin medicii de familie Incepand cu data de 15 martie 2022, centrele de vaccinare din județul Vrancea iși vor sista activitatea. Singurele centre funcționale vor ramane cel de la Sala de Sport din Suraia,…

- Federația Naționala a Patronatelor Medicilor de Familie a transmis Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) mai multe propuneri privind eliberarea concediilor medicale. Printre acestea și eliberarea concediului medical pentru COVID-19 online, din platforma oficiala a Ministerului Sanatații.

- In Neamț, pana la jumatatea lunii februarie, cand a aparut ultima raportare oficiala a Direcției de Sanatate Publica (DSP) Neamț, medicii de familie vaccinasera, in campania de lupta impotriva Covid, 19.715 persoane cu serul in doza unica Johnson&Johnson și 793 de persoane cu Pfizer. Vorbim in acest…