In Danemarca in perioada sarbatorilor toate centrele comerciale vor fi inchise. Decizia a fost anunțata de premierul danez Mette Frederiksen ca urmare a creșterii numarului de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus, scrie AFP și Agerpres . „De vineri, 25 decembrie pana pe 3 ianuarie, Danemarca va fi cu adevarat inchisa”, cu exceptia magazinelor alimentare si a farmaciilor, a anuntat Mette Frederiksen. Centrele comerciale sunt primele care se vor inchide, urmand ca pe 25 sa fie suspendata activitatea și in toate magazinele neesențiale. The post Se inchid centrele comerciale de sarbatori: Restricții…