Se „închid“ abonamentele! Clubul Petrolul anunța ca ”Doar pana vineri, 28 iulie, va mai puteți achiziționa abonamente valabile pentru meciurile disputate pe teren propriu, in acest sezon! Prețul biletelor poate varia, dar cu ajutorul abonamentului ai avantajul de a-ți asigura locul pe stadion la un preț fix pentru toate jocurile organizate de Petrolul Ploiești in acest sezon, atat in Superliga Romaniei, cat și in Cupa Romaniei! Abonații vor primi o eșarfa cadou, vor beneficia de o reducere de 10% la produsele din magazinul oficial și vor intra in tombole cu premii speciale!” Abonamentele pot fi procurate online de pe… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

