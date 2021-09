Zebulon Simantov, ultimul evreu care mai traia in Afganistan, a trecut granița țarii dupa ce a calatorit cu autobuzul, alaturi de un grup de 20 de femei și copii și a reușit sa depașeasca punctele de control ale talibanilor. Deși inițial a refuzat sa paraseasca țara in ciuda riscului sa sufere repercusiuni din partea talibanilor, Simantov a luat aceasta decizie dupa retragerea americanilor, relateaza potrivit Times of Israel. „Ceea ce l-a facut sa se razgandeasca in cele din urma este ca vecinii sai i-au spus sa mearga și sa le ia copiii cu el pentru ca și ei sunt in pericol”, a spus omul de afaceri…