"In acest moment nu vad un motiv sa nu putem organiza alegerile si ce este mai important, cred eu, sa nu inceapa un an scolar. Dar vor incepe cu anumite precautii, iar alegerile se vor desfasura cu anumite precautii intr-un context pandemic de transmitere comunitara. Avem scenarii si pentru o accelerare…

Ministrul Nelu Tataru a declarat ca nu considera, in acest moment, ca este necesara amanarea inceperii noului an școlar. Ministrul a anunțat, de asemenea, ce scenarii au pregatit autoritațile pentru ca elevii sa se intoarca la școala, in siguranța. „In acest moment nu vad un motiv sa nu putem organiza…

Cand incepe școala. Decizia anunțata de ministrul Nelu Tataru Ministrul sanatații, Nelu tataru, a anunțat ca in acest moment nu se amana inceperea școlii și ca o decizie in acest sens este prematura deocamdata.

In mai putin de doua luni ar trebui sa inceapa scoala. Insa, cel mai probabil, clopotelul va suna pentru prima data virtual. Ministerul Educatiei a anuntat, luni, ca varianta deschiderii anului scolar in formatul obisnuit este putin probabila. Potrivit ministrului Educației, cel mai bun scenariu pentru…

Anunț de ULTIMA ORA! Vezi cum va fi școala din toamna Raluca Turcan a vorbit recent despre modul in care se va desfașura școala din toamna, in contextul pandemiei de coronavirus.…

Anuntul lui Ludovic Orban despre redeschiderea scolilor. Vezi ce se intampla cu elevii dupa luna septembrie Ludovic Orban spune ca redeschiderea școlilor in luna septembrie depinde de evoluția pandemiei de coronavirus in Romania.

SCOLI INCHISE. Vezi ce s-ar putea intampla, in toamna, daca ar aparea un al doilea val de infectari. Premierul Ludovic Orban: „Lucrurile sunt ….." Premierul Ludovic Orban a declarat, la Digi24 , ca au existat multe persoane care au cerut redeschiderea scolilor, insa, in urma analizelor efectuate, Guvernul…

Vezi cum se incheie anul școlar și cum se dau examenele. Anunțul oficial Evaluarea Nationala va incepe din 15 iunie, Bacalaureatul in 22 iunie, iar elevii din anii terminali merg la scoala in grupuri de maxim 10 persoane, pentru pregatirea examenelor nationale.