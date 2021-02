Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu anunța ca Romania ar putea produce un vaccin anti-Covid la Institutul Național Cantacuzino. Partea romana a informat deja autoritațile europene, anunțand ca Romania are capacitatea de a produce vaccinuri. Premierul Florin Cițu a fost intrebat de ziariști dupa ce a facut a doua…

- Maia Sandu a avut o scurta intrevedere cu Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu. Anunțul a fost facuta chiar de șefa statului pe pagina sa de facebook. ”Subiectul principal al discuției a fost, modul in care Romania ne poate ajuta sa avem acces mai rapid la vaccinul anti-Covid-19. Premierul Cițu ne-a…

- A trecut o luna de cand a inceput campania de vaccinare anti-COVID in Romania, dar iata ca deja se schimba regulile! Autoritațile au anunțat in urma cu puțin timp cum se va desfașura de acum aceasta, in anumite situații!

- Premierul Florin Cițu a anunțat marți, intr-o conferința de presa dupa ședința de guvern, ca Romania primește saptamanal 14.000 de doze de vaccin anti-Covid de la compania Moderna, insa administrarea vaccinului nu a inceput inca, deși campania de vaccinare a intampinat probleme din cauza reducerii cantitații…

- Premierul Florin Citu anunta ca a aprobat marti transmiterea catre Comisia Europeana a solicitarii ca Romania sa beneficieze de inca 8 milioane de doze de vaccin BioNTech/Pfizer din cele 200 de milioane negociate suplimentar la nivel european, potrivit Agerpres. „Asiguram dozele de vaccin necesare pentru…

- Romania solicita inca 8 mil. de doze de vaccin BioNTech/Pfizer. Cițu: ”Asiguram dozele necesare pentru imunizarea cat mai multor cetateni care vor sa se protejeze de COVID-19” Premierul Florin Citu anunta ca a aprobat marti transmiterea catre Comisia Europeana a solicitarii ca Romania sa…

- BOR s-a razgandit in privința vaccinului anti-COVID. Anunțul oficial a fost facut de insuși Preafericitul Parinte Daniel. Ce rol va juca, de fapt, Biserica in campania de vaccinare din Romania? Pana și cel mai infocat contestatar al masurilor de prevenție, Inalt Prea Sfințitul Teodosie, și-a schimbat…

- Preturile petrolului au urcat, joi, la cele mai ridicate niveluri din ultimele noua luni, traderii fiind optimisti in legatura cu progresele facute de negocierile pentru noul program de stimulare a economiei americane si soliditatea cererii din Asia, transmite Reuters. Citește și: CCR distruge…