Se încălzeşte vremea, dar plouă, apoi se răceşte din nou. Prognoza meteo pentru weekend Un val de aer cald va patrunde pe teritoriul țarii. Sambata, temperaturile vor fi in creștere, iar in zonele de sud-vest, valorile termice vor urca pana la 15 – 16 grade Celsius. Acest interval va fi de scurta durata, astfel incat duminica se va raci din nou in toate regiunile. Meteorologii anunța șanse ridicate de ... The post Se incalzeste vremea, dar ploua, apoi se raceste din nou. Prognoza meteo pentru weekend appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

