Stiri pe aceeasi tema

- Marian Oprisan, Gabriel Zetea si Roxana Manzatu si au dat demisia din functiile de vicepresedinte PSD, potrivit informatiilor Digi24.Radu Moldovan si Dragos Benea au cerut ca intreaga conducere a partidului sa demisioneze.Pe de alta parte, Codrin Stefanescu nu a fost lasat sa participe la sedinta, pentru…

- Liderii PSD nemulțumiți de rezultatele obținute de Viorica Dancila se reunesc într-o ședința informala la Parlament luni seara, susțin sursele HotNews.ro. Președintele Camerei Deputaților este cel care i-a chemat de liderii din teritoriu pentru a decide modul în care o vor debarca de la…

- Bataie crunta intre doua adolescente, in orașul Magurele din județul Ilfov. Tinerele s-au batut cu pumni și picioare chiar sub ochii colegilor, care le incurajau sa continue, potrivit observator.tv.Scenele s-au petrecut intr-un parc din oraș, in plina zi. Pe imaginile obținute de Observator…

- Formațiunea politica de guvernamant a Ungariei, Fidesz, s-ar putea retrage din Partidul Popular European (PPE) dupa ce a primit semnale mixte privind suspendarea acestuia din grupul europarlamentar, a avertizat vineri premierul ungar Viktor Orban, relateaza agenția Reuters.Citește și: 10 ore…

- Doi barbați s-au calcat în picioare, la propriu, în centrul Aradului. Incidentul a avut loc într-o stație de taxi, iar din primele informații ar fi vorba despre un scandal conjugal.

- Eugen Terteleac, președintele Asociației Romanilor din Italia (ARI) acuza atacuri cu “intimidare, denigrare și amenințare” ale USR-PLUS și asociaților Alianței la adresa lui și a familiei sale. “Sa inceteze practicile discriminatorii, de manipulare de tip bolșevic in Diaspora”. Atacurile…

- Deputatul PNL Virgil Popescu, vicepreședintele Comisiei de Industrii, îi cere ministrului Economiei, Niculae Badalau, sa îl demita pe șeful companiei Transelectrica, care și-a falsificat diplomei

- O bataie generalizata a fost surprinsa de camerele de supraveghere pe terasa unei benzinarii din localitatea Capalna de Jos, judetul Alba. Mai multe persoane si-au impartit pumni, palme, scaune si mese in interiorul localului.