Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 80 de bicicliști profesioniști și amatori s-au aliniat, sambata dimineața, in Piața Unirii, la startul primei ediții a turei ciciliste „Bartok” intre Timișoara și Szeged. Este primul tur de anvergura care leaga cele doua reședințe de județ, infrațite, de o parte și de alta a graniței. Acțiunea,…

- Circulația de pe Calea Șagului, in afara Timișoarei, unde este intersecția cu Incontro și magazinul Metro, va fi din nou regularizata cu semafoare. Municipalitatea a decis sa reporneasca semafoarele, surpriza este data de proveniența corpurilor care asigura semaforizarea! Administrația Fritz a gasit…

- „Vulturii” lui Dragan Petricevic vor sustine urmatorul examen in precalificarile FIBA EuroBasket 2025 in sala „Constantin Jude” din Timisoara. Meciul cu Luxemburg, al treilea cu antrenorul Dragan Petricevic pe banca tehnica, va avea loc in data de 30 iunie, fiind urmat, in 3 iulie, la Durres, de cel…

- Compania greaca Frigoglass construiește in zona Timisoarei o noua unitate completa pentru producerea de frigidere profesionale. Investitia totala este de 60 de milioane de euro, din care reconstructia 40-42 de milioane. Fabrica fost complet distrusa anul trecut de un incendiu. Societatea a primit pana…

- Incepand de vineri, vechea sinagoga din cartierul Cetate din Timișoara și-a redeschis porțile pentru public. In fața unei prezențe selecte de oficialitați, atat din Romania, dar și din Germania, sala cladirii istorice a prins din nou viața. Inchisa pentru rugaciuni inca din 1985, sinagoga a așteptat…

- Vaporașele vor putea acum circula pe Bega de la Timișoara și pana in Serbia, proiectul transfrontalier prin care a fost reabilitata infrastructura de navigație fiind oficial finalizat. Pe partea romana cea mai importanta realizare este redeschiderea nodului hidrotehnic de la Sanmihaiu Roman, acesta…

- Una dintre cele mai vechi fabrici inființata in Timișoara dupa razboi iși va inceta activitatea in perioada urmatoare, iar terenul va fi utilizat pentru ridicarea unui nou proiect imobiliar, spun unele surse din piața de specialitate. Situata pe platforma industriala din Calea Buziașului, investiția…

- Incendiu major cu degajari mari de fum produs la fost fabrica de tigari la iesirea din municipiul Timisoara, DN59, km 5. Ocoliti/evitati zona. Lasati libere caile de acces pentru accesul fortelor de interventie. Luati masuri de autoprotectie. Inchideti usile si ferestrele, astupati gaurile de aerisire,…