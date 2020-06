Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Popa a fost transportat de urgenta la sectia UPU a Spitalului Judetean Arad, unde a fost resuscitat si apoi transferat pe sectia ATI. Din primele informatii, starea antrenorului este grava. In urma cu mai mult de un an, lui Ionut Popa i-au fost descoperite tumori la nivelul capului,…

- Incep sa apara noi focare de infecție cu coronavirus in mai multe judete din tara. Sunt focare care apar la o saptamana dupa intrarea in vigoare a primelor masuri de relaxare și se inregistreaza in unitați medicale. Primele rezultate pozitive au venit vineri dupa-masa. Atunci, un medic rezident si 10…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Iasi, ca problema testelor pentru COVID-19 este, practic, solutionata, in acest moment, UNIFARM avand un contract pentru kituri de testare pentru 2 milioane de cetateni. El a fost intrebat daca, in acest moment, in Romania exista suficiente kituri…

- De astazi, 28 aprilie, la amiaza a inceput testarea pe aparatul RT-PCR de la Piatra Neamț. Prioritate au pacienții suspecți de infectare cu noul virus și care sunt internați in Spitalul Județean de Urgența. Daca pana acum se aștepta și cate 4 zile rezultatele la testele prelucrate la Iași și București,…

- Una dintre primele paciente internate la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași dupa diagnosticarea cu noul coronavirus a descris intreaga sa experiența - de la momentul testarii pana la vindecare - pentru un proiect realizat de Societatea Studenților Mediciniști din Iași, cu scopul de a arata oamenilor…

- In plina pandemie de Coronavirus, multe dintre companiile din țara s-au vazut nevoite sa se reprofileze. Astfel, Sepia Print, de exemplu, specializata in producție publicitara, s-a apucat de produs viziere și paravane și nu s-a oprit aici! Impreuna cu medicii de la ATI și UPU Bistrița au dezvoltat un…

- In perioada izolarii, expozitii de arta pot fi vazute in muzee, palate si manastiri din Bucuresti, Iasi, Sibiu. Tururi virtuale pot fi facute la Manastirea Stavropoleos din Bucuresti dar si in Muzeul de Arta de la Iasi.