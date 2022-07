Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile vor continua sa creasca in Rep. Moldova, in urmatoarea perioada, dar ritmul s-ar putea tempera spre sfarșitul anului, spun experții pentru Radio Chișinau. Puterea de cumparare a cetațenilor va scadea, mai ales in contextul creșterii prețurilor la resursele energetice. Aceasta va lovi in cei…

- Reforma universitatilor vine cu bani din partea statului. Ministrul educatiei si cercetarii Anatolie Topala a anuntat astazi o prima alocatie din bugetul de stat destinata modernizarii universitatilor si programelor de studii, noteaza IPN.

- Patru recenzori sunt disponibili la Stadionul Municipal din Targu Jiu pentru recenzarea populației. Autoritațile fac un apel catre cetațeni sa participe la recensamantul populației și al locuințelor. „Incurajam cetațenii municipiului Targu Jiu care inca nu au fost recenzați sa ia legatura cu recenzorii…

- Majoritatea romanilor considera ca situatia tarii este mai rea acum decat in urma cu peste 30 de ani, insa majoritatea tinerilor de 18-29 de ani crede ca situatia tarii este mai buna acum, conform sondajului de opinie intitulat „Agenda Romania 2050. O conversatie despre viitorul Romaniei – Editia I”,…

- 28 iunie 2017 nu este o data oarecare. Este data la care președintele Romaniei, domnul Iohannis (PNL), a promulgat legea salarizarii unice a Olguței Vasilescu (PSD). Este data de la care a demarat dezmațul salariilor in administrația publica, ce afecteaza și astazi nesustenabilitatea autoritaților publice…

- Autoritațile locale sunt prea slabe din punct de vedere financiar, nu sunt autonome și depind in mare masura de banii de la bugetul de stat. Doar 7% sunt autonome, in timp ce statul pompeaza bani pentru subzistența celorlalte. Inainte de a va demonstra cum am ajuns la acest procent alarmant de 7%, va…

- Numarul populației Rep. Moldova descrește anual cu 40 – 50 de mii de persoane in ultimii ani, ceea ce inseamna o diminuare anuala cu circa 2 la suta, arata informațiile cuprinse in Banca de date statistice oficiale. Astfel, potrivit datelor Biroului Național de Statistica (BNS), in 2020 populația Rep.…

- De 32 de ani, saracia din Romania e o boala careia nu i se aplica un tratament. Nimeni nu e interesat sa-i analizeze cauzele și sa-i aplice un tratament. Se tot panseaza cu vouchere, cu pomeni electorale, cu promisiuni USL-iste, cu grandomanii Iohanniste, Dragniste șamd.