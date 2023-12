Stiri pe aceeasi tema

- In data de 21 decembrie 1989, a avut loc ultimul discurs al lui Nicolae Ceușescu, in actuala „Piața Revoluției”, din București. La aceeași data, dar in anul 1935, s-a nascut actrița Stela Popescu. De asemenea, la data de 21 decembrie 1940, a murit scriitorul american Francis Scott Fitzgerald

- La 34 de ani de la evenimentele inca neelucidate care au dus la caderea dictaturii comuniste, mai multi militari rup tacerea si incearca sa-i ajute pe procurori sa faca lumina in complicatul dosar al Revolutiei. Militarii povestesc ca au primit ordin sa plece cu tancuri si cu munitie de razboi la Bucuresti,…

- In fața Bisericii Reformate din Piața Maria, cateva sute de enoriași au ieșit in strada sa il susțina pe pastorul Laszlo Tokes, care urma sa fie evacuat din casa parohiala. Acesta era sub supravegherea Securitații, insa chiar și așa a reușit sa acorde interviuri unor jurnaliști straini, carora le-a…

- Asociația București marcheaza 34 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989 prin doua tururi ghidate gratuite care trec prin locurile emblematice ale evenimentelor in București și Cluj-Napoca. Cum ar fi sa mergi spre serviciu și sa iți gasești vehiculul din dotare in centrul orașului, blocat de protestatari?…

- Primarul Clotilde Armand anunța ca marți a ridicat ultimul chioșc de presa nefuncțional de pe raza Sectorului 1: „In ultimele luni fusese practic abandonat pe trotuar și ingreuna circulația pietonilor și vizibilitatea șoferilor”.

- Sectia 22 de Poliție din București a fost sesizata miercuri prin apel la 112 despre faptul ca in statia de autobuz Paul Teodorescu din Sectorul 6 un geamantan este abandonat langa un copac.Statia de autobuz este pe bulevardul Timisoara, vizavi de AFI Park și mall-ul AFI Cotroceni. Poliția…

- Sectoarele energetic, transporturi, guvernamental si al serviciilor publice au fost cele mai afectate de atacurile cibernetice, in Romania, in acest an, cu o pondere de 72% din totalul incidentelor, arata datele cuprinse in cel mai nou raport Business Internet Security 2023, intocmit de Orange Business.Conform…

- Ioan Grigorescu, inginer la Combinatul Siderurgic Galați, a intrat in memoria galațenilor ca un reper moral, pentru ca a avut curajul de a infrunta regimul Ceaușescu pe 15 noiembrie 1989, in plina epoca de represiune a oricarei mișcari de protest. In urma cu peste 30 de ani, Galațiul era considerat…