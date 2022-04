In 9 aprilie se implinesc 30 de ani de la inființarea Consiliului Județean Timiș, ocazie cu care, vineri, 8 aprilie, la ora 10:00, in Sala Multifuncționala a Palatului Administrativ, va avea loc o ședința festiva. In cadrul plenului, vor fi decernate plachete, medalii și diplome pentru activitatea depusa in serviciul cetațenilor județului Timiș. Celebrarea constituirii […] Articolul Se implinesc 30 de ani de la inființarea Consiliului Județean Timiș, marcați cu evenimente festive a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .