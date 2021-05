Se împlinesc 16 ani de când a fost înființat SMURD Iasi Pe data de 2 mai se implinesc 16 ani de la inființarea SMURD Iași. In luna septembrie 2007 a avut loc inaugurarea echipajelor de prim-ajutor de tip SMURD din judetul Iasi. In acest an SMURD Iasi a primit inca sase ambulante care au fost distribuite anumitor echipaje SMURD din judet (Harlau, Sipote, Raducaneni, Targu Frumos). Maine 2 mai SMURD Iasi aniverseaza 16 ani de la inființare. Eram atunci un nucleu și aproape toți suntem și azi inima SMURD ului din Moldova. Suntem mandrii ca langa noi au crescut noi generații. Medic șef și asistent șef – prima generație SMURD iasi in fota alaturi de a… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 12-23 Aprilie 2021, patru echipe se vor deplasa pe teren pentru a instrui personalul de recensamant in 9 centre de instruire, cu masurile sanitare prevazute de lege: Iasi, Pașcani, Harlau, Targu Frumos, Probota, Raducaneni, Scanteia, Voinesti, Vladeni. Instruirea cuprinde module teoretice…

- Coordonatorul Unitatii de Primire a Urgentelor din cadrul Spitalului ‘Sf. Spiridon’ din Iasi, dr. Diana Cimpoesu, a informat, vineri, ca a crescut numarul persoanelor care se prezinta cu suspiciune de COVID-19. Potrivit sursei citate, pacientii care vin la UPU de la Spitalul ‘Sf. Spiridon’ din cauza…

- Primul ajutor poate salva viețile celor care se afla in stare grava. In jurul orei 09.00, jandarmii care asigura ordinea la Palatul de Justiție Iași au observat pe holul instituției o persoana careia brusc i s-a facut rau și a cazut. Unul dintre jandarmi a trecut imediat la acordarea primului ajutor,…

- Primul ajutor poate salva viețile celor care se afla in stare grava. In jurul orei 09.00, jandarmii care asigura ordinea la Palatul de Justiție Iași au observat pe holul instituției o persoana careia brusc i s-a facut rau și a cazut. Unul dintre jandarmi a trecut imediat la acordarea primului ajutor,…

- Medicii de la Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) din cadrul Spitalului ‘Sf Spiridon’ din Iasi atrag atentia ca a inceput sa creasca numarul persoanelor care se prezinta la urgente pentru ca se tem sa nu aiba COVID-19. Coordonatorul UPU de la Spitalul ‘Sf Spiridon’ din Iasi, dr Diana Cimpoesu, a…

- O femeie din orasul Targu Frumos a fost gasita, azi dimineața, in stare grava dupa ce a fost batuta si injunghiata de sot. Agresorul femeii este sotul acesteia, un barbat de 53 de ani, care a fost gasit spanzurat. In acest caz a fost demarata o ancheta de catre politisti si procurori. Coordonatorul…

- O femeie din orasul Targu Frumos a fost gasita, in cursul diminetii de luni, in stare grava dupa ce a fost batuta si injunghiata de sot, in acest caz fiind demarata o ancheta de catre politisti si procurori. Coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat presei ca femeia, in varsta de 49 de…

- O femeie din orasul Targu Frumos a fost gasita, in cursul diminetii de luni, in stare grava dupa ce a fost batuta si injunghiata de sot, in acest caz fiind demarata o ancheta de catre politisti si procurori, informeaza Agerpres. Coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat presei…