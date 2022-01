Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis afirma in mesajul transmis la 15 ani de aderarea romaniei la UE, ca este fundamental sa constientizam ca apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana nu este „un dat", ci se construieste prin solidaritate, responsabilitate, puterea consensului, respectul pentru ceilalti, dorinta…

- Uniunea Europeana este un proiect in continua evolutie pe care trebuie sa il sustinem, transmite presedintele PNL, Florin Citu, cu ocazia implinirii a 15 ani de la aderarea Romaniei la UE. Liderul liberal apreciaza ca momentul aderarii "a deschis drumul unui parcurs de dezvoltare pentru intreaga…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sâmbata, un mesaj cu prilejul marcarii a 15 ani de la aderarea României la Uniunea Europeana, în care îsi exprima încrederea ca UE va continua sa se dezvolte si sa raspunda activ la provocarile pe care digitalizarea si schimbarile…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma sambata ca este fundamental sa constientizam ca apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana nu este „un dat”, ci se construieste prin solidaritate, responsabilitate. Mesajul șefului statului a fost transmis in ziua cand se implinesc 15 ani de cand țara noastra a intrat…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma in mesajul transmis la 15 ani de aderarea Romaniei la UE, ca este fundamental sa constientizam ca apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana nu este „un dat”, ci se construieste prin solidaritate, responsabilitate, puterea consensului, respectul pentru ceilalti, dorinta…

- „Sarbatorim 15 ani de la aderarea țarii noastre la Uniunea Europeana, un moment cheie in construcția Romaniei europene de astazi.Aderarea la UE ne-a ancorat in spațiul european de democrație si valori, un ideal care a devenit realitate prin sacrificiul suprem al celor care au luptat in Decembrie 1989.…

- Cetatenii care apartin minoritatilor nationale din Romania aduc o contributie esentiala la coeziunea societatii noastre si doar impreuna se poate construi o Romanie moderna, bazata pe valorile europene fundamentale, in care sa nu fie loc pentru rasism, xenofobie si intoleranta, a transmis sambata, 18…

- Nicolae Ciuca a declarat, pentru Europa Libera , ca nu poate garanta ca integrarea in Schengen se va realiza in 2022, dar ca iși poate propune o astfel de ținta de traseu.„Voi face tot ce este necesar astfel incat Romania sa iși indeplineasca acest deziderat pentru a intra in Schengen și vom intreprinde…