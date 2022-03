Stiri pe aceeasi tema

- Militarul mort vineri la Smardan coordona manevrele pentru inceperea deplasarii unui tanc, moment in care a fost prins intre tancul aflat in mișcare și una dintre laturile amplasamentului in care se gasea mașina de lupta, anunța MApN. El avea 35 ani, era angajat din anul 2008 și era casatorit. Plutonierul…

- Peste 100 de copii și-au pierdut viața in Ucraina de la inceputul invaziei ruse, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in fața Congresului SUA, adaugand ca nu vede ”niciun sens in viața” daca nu poate preveni moartea altor copii nevinovați, relateaza BBC.„Acum am aproape 45…

- In Targoviste, fosta Capitala a Tarii Romanesti vreme de 318 ani, au domnit 40 de voievozi, dar nu toti si-au pus amprenta asupra locurilor stapanite, precum Mircea cel Batran. Voievodul a tinut sa dezvolte drumurile comerciale cu Brasovul si cu Braila.

- Alerta intr-o localitate din județul Buzau, dupa ce doi copii, unul de un an și celalalt de trei, au murit la interval de o saptamana, cel mai probabil din cauza unei infecții cu meningococ. Boala a avut o evoluție fulminanta și a dus la deces in cateva ore.

- Curtea de Apel Timisoara a dat sentinta definitiva in cazul blocului de pe strada Miorita din Timisoara, unde in urma unei dezinsectii doi copii si mama unuia dintre acestia au decedat. Potrivit acestei sentinte, administratorul frmei Bistim Dera SRL, Ioan Sorin Buta a fost condamnat la 6 ani si 9 luni…

- La cinci ani de la mutarea la Domnul, exemplul de smerenie și vorbele Parintelui Proclu Nicau starnesc dorul dupa Dumnezeu. „Nimica sunt, nimica pot, nimica am”, erau cuvintele pe care le avea mereu pe buze. I le-ar fi spus un inger unui batran ca rețeta pentru mantuire, arata pustnicul in…

- O fata in varsta de patru ani a murit luni din cauza ranilor, in urma unui accident implicand un castel gonflabil, in estul Spaniei, care s-a soldat deja cu moartea unei fete in varsta de opt ani, a anuntat primaria comunei Mislata, situata in apropiere de Valencia, unde a avut loc drama la 4 ianuarie,…

- Scandalul continua la mormantul regretatului artist Ion Dolanescu. Locul de veci al celebrului interpret de muzica populara nu ar fi ingrijit de fiii sai, Ionuț și Dragoș, ci de alta persoana. Mormantul lui Ion Dolanescu este ingrijit doar de Ionuț Petrescu, presupusul fiu al cantarețului. Noi dezvaluiri…