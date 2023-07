Se ieftineşte mâncarea în România. Alimentele care vor costa mai puţin de la 1 august 2023 Vesti bune pentru romanii care isi cumpara mancarea din supermarket. Diverse alimente se ieftinesc in Lidl, Kaufland și alte magazine. Anunțul oficial a fost facut, masura se va aplica de la data de 1 august 2023. Este vorba despre 14 produse ce nu lipsesc, in general, din coșurile de cumparaturi ale clienților. Masura a fost […] The post Se ieftineste mancarea in Romania. Alimentele care vor costa mai putin de la 1 august 2023 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vești extrem de importante pentru toți pensionarii și salariații din Romania! Anunțul vine chiar din interiorul Guvernului Romaniei. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a dezvaluit noile planuri ale Executivului pentru milioane de romani: ”Ne dorim ca toate acestea sa…

- Tot ceea ce facem sa fie cu pasiune, cu dragoste, cu seriozitate. Seriozitate de care mulți politicieni nu mai dau dovada. Guvernul analizeaza creșterea TVA pentru mancare de la 9 la suta cat este in prezent, la 19 la suta. Mai mult, premierul spune ca nu este de acord cu scaderea TVA pentru produsele…

- Noul ministru al Economiei, Radu Oprea, a spus cum se vor ieftini alimentele in hipermarketuri. Așadar, romanii trebuie sa știe ce reduceri de prețuri vor fi in Lidl, Kaufland, Carrefour și alte magazine din Romania. Care este anunțul facut de ministru. Cum vrea guvernul sa ieftineasca alimentele de…

- Mini-centura Ramnicului, mai exact DJ 703 L, intra in renovare! Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Valcea, Constantin Radulescu. Valoarea totala a proiectului este de 42.371.652,33 lei (cca 8,6 milioane euro), transmite șeful CJ Valcea.„Modernizam mini-centura ocolitoare a…

- Administrația Prezidențiala se doteaza cu un sistem nou de securitate. Nu mai puțin de 660.000 de euro se pun la bataie pentru un sistem de securitate nou, care sa previna un posibil atentat cu mașini care sa treaca de barierele de securitate. Pe scurt, Klaus Iohannis se teme sa nu fie atacat de teroriști,…

- Vești bune pentru elevi! S-a aflat cand se vor susține examenele de Bacalaureat și Evaluare Naționala, asta dupa ce de mai bine de trei saptamani in țara noastra au inceput proteste in contextul in care cadrele didactice nu se arata mulțumite de cele oferite de Guvern. Acesta este anunțul pe care toți…

- Conturile de Netflix folosite la comun vor fi taxate suplimentar. Anunțul companiei: Cat costa un extra abonat Conturile de Netflix folosite la comun de mai mulți utilizatori vor fi taxate suplimentar: este mesajul pe care compania il va trimite in urmatoarele zile catre abonații din Romania. Mai exact,…

- Romanii o duc din ce in ce mai greu in contextul scumpirilor generale. Daca la lumina, la gaze, la motorina, benzina romanii mai pot face economie, cand vine vorba de mancare lucrurile nu stau la fel. Am aflat care este alimentul de baza care și-a triplat prețul in mai puțin de 2 ani. Cat costa […]…