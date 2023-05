Laptele se ieftinește cu 20%, incepand de la 1 mai. Asta prevede acordul voluntar dintre procesatori și comercianți, prin care, timp de 6 luni, aceștia vor imparți frațește reducerea, daca prețul de la raft depașește 7 lei pe litru. Este o masura mult așteptata de clienți, avand in vedere ca laptele și produsele lactate s-au […] The post Se ieftinește laptele incepand de la 1 mai. Ce prevede acordul dintre retaileri si procesatori first appeared on Ziarul National .