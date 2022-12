Se ieftinesc creditele. BNM a redus rata de bază cu 1,5% Banca Naționala (BNM) a redus rata de baza la 20% anual, cu 1,5 la suta mai puțin decat nivelul stabilit anterior, anunța luni, 5 decembrie, Guvernatorul BNM, Octavian Armașu, la o zi dupa ședința Comitetul executiv al BNM, transmite Replicamedia.md . Comitetul a decis: Se stabilește rata de baza aplicata la principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt la nivelul de 20,0% anual. Se stabilesc ratele de dobanda: a. la creditele overnight la nivelul 22% anual; b. la depozitele overnight, la nivelul de 18% la suta anual, la ambele cu o diminuare de 1,5%. La fel, BNM a decis diminuarea… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

