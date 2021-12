Se ieftinesc carțile electronice in Romania, de la 1 ianuarie 2022. Care este motivul Preturile la cartile electronice comercializate in Romania vor scadea dupa ce, vineri, presedintele Klaus Iohannis a promulgat o initiativa legislativa de reducere a TVA de la 19% la 5% pentru e-books si presa digitala. Masura va intra in vigoare la 1 ianuarie 2022 scrie romania24.ro. Presedintele Klaus Iohannis a promultgat prin Decret nr. 1283/2021, ce […] Citește Se ieftinesc carțile electronice in Romania, de la 1 ianuarie 2022. Care este motivul in Alba24 .