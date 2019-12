Mai multe strazi din Timisoara, aflate in Calea Lipovei, vor ramane fara apa calda si caldura, marti, intre orele 9 si 17. Problemele apar ca urmare a unor lucrari ale furnizorului de energie electrica Ca urmare a unor lucrari efectuate de E-Distribuție Banat la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu ... The post Se ia apa calda si caldura pe mai multe strazi din zona de nord a Timisoareis appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .