Se holbează la sânii tăi? Ce să spui când surprinzi un coleg de la job ca face asta Exista un mod subtil de a le atrage atenția, dar exista și o strategie directa pe care o puteți incerca. Un efect secundar nefericit al faptului de a fi o persoana cu sani la locul de munca este atenția nedorita pe care aceștia o pot primi. AnnaMarie Houlis, o autoare care a scris despre modul in care marimea sanilor i-a afectat cariera, a povestit pentru HuffPost ca s-a simțit „absolut mortificata” cand un barbat care susținea un interviu de angajare i-a spus odata ca arata „obraznic” in rochia ei cu decolteu inalt – „o rochie despre care a spus ca il innebunea atat de tare incat voia sa „sara… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

