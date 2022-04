Stiri pe aceeasi tema

- Dupa FCSB –CSU Craiova 0-2, lui Toni Petrea, antrenorul roș-albaștrilor, i s-a cerut demisia de catre fani. La conferința de presa de la finalul partidei de pe Arena Naționala, antrenorul caruia ii expira contractul la finalul sezonului a fost intrebat despre gestul fanilor și a spus ca este de acord…

- CS Mioveni - FCSB. Toni Petrea, antrenorul roș-albaștrilor, a explicat inainte de meci de ce Risto Radunovic (29 de ani), titularul postului de fundaș stanga, nu e nici pe banca azi. La fel ca Florinel Coman, Radunovic a racit. Locul muntenegreanului in primul „11” a fost luat de Sorin Șerban, unul…

- Gigi Becali (63 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, este sigur ca Mihai Pintilii (37 de ani) va fi urmatorul antrenor al vicecampioanei Romaniei. Mihai Pintilii, „secundul” lui Toni Petrea la FCSB, a fost dorit de Edi Iordanescu la prima reprezentativa a Romaniei. Fostul mijlocaș a refuzat propunerea,…

- Gigi Becali (63 de ani), patronul de la FCSB, a avut mai mulți „clienți” dupa remiza cu FCU Craiova, scor 2-2. Principalii vizați au fost fundașul dreapta Valentin Crețu, care a greșit la golul de 0-1, și Mihai Pintilii, care a jucat rolul de „principal” in absența lui Toni Petrea, infectat cu COVID-19. …

- Marius Croitoru, antrenorul echipei FC Botosani, este laudat de Gigi Becali. Patronul FCSB este entuziasmat de numarul mare de jucatori buni adusi in Moldova. Seful ros-albastrilor admite ca Marius Croitoru a fost pe lista celor care ar fi putut antrena actuala echipa condusa de Toni Petrea. „Are un…

- Anton Petrea, antrenorul echipei FCSB, a declarat ca derbiul cu Dinamo, pe care echipa lui l-a câstigat fara prea mari emoții, scor 3-0, a fost asa cum se astepta, "cu ambitii, cu daruire pe teren". Acesta a explicat și de ce l-a schimbat pe Florin Tanase la pauza partidei din Ștefan…

- Mai sunt 8 partide pana la incheierea sezonului regulat. FCSB spera sa se apropie de liderul CFR Cluj, cu care a remizat in precedenta etapa, scor 3-3 și fața de care are de recuperat 10 puncte. Dinamo are un singur punct peste ultima clasata, Academica Clinceni și 7 puncte mai puțin decat urmatoarea…

- Gigi Becali (63 de ani), patronul FCSB, a anunțat ca Dragoș Nedelcu (24) va reveni in Romania dupa ce a petrecut 6 luni la Fortuna Dusseldorf, in liga a doua din Germania. Potrivit latifundiarului, Nedelcu nu va juca la FCSB in a doua parte a sezonului. Becali spune ca fotbalistul a solicitat sa fie…