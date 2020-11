Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare au dispus la data de 7 noiembrie, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul S.R. pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata, prev. de art. 233, art. 234 alin. 1 lit. a și d Cod penal. La data de 06.11.2020, fata de numitul S.R. a fost luata masura retinerii pe o durata de 24 de ore. ”Probatoriul administrat in cauza a relevat faptul ca, la data de 04.11.2020, in jurul orei 23:15, in timp ce se afla pe strada Aleea Neptun de pe raza municipiului Baia Mare, inculpatul S.R. i-a sustras persoanei vatamate L.F.I. un…