Stiri pe aceeasi tema

- Compania candiana de pariuri Stars Group a convenit achizitia Sky Betting & Gaming, intr-un acord evaluat la 4,7 miliarde de dolari, pentru -si extinde prezenta pe segmentul pariurilor sportive si a crea cea mai mare companie de pariuri online listata la bursa, transmite Bloomberg.Citește…

- Am 46 de ani si inca mai sunt pretuita pentru ceea ce sunt ca profesionist. Dar citind toate marturiile post mortem referitoare la felul in care a fost marginalizat Andrei Gheorghe, nu pot sa nu ma intreb „pana cand?”, noteaza Revista CARIERE. 0 0 0 0 0 0

- Statul roman nu a incasat nicio taxa pentru circa 16% din tigaretele consumate anul trecut in Romania, ceea ce inseamna ca 2,8 miliarde de lei (echivalentul a 640 milioane de euro) au ajuns la retelele de contrabanda, potrivit unui comunicat al unui producator de tigari remis miercuri AGERPRES . Peste…

- Peste 4,3 miliarde de tigarete au fost vandute in 2017 pe piata neagra din Romania, iar statul roman nu a incasat nicio taxa pentru circa 16% din tigaretele consumate anul trecut, ceea ce inseamna ca 2,8 miliarde de lei (613 milioane de euro) au ajuns la retelele de contrabanda, potrivit unui studiu…

- Peste 4,3 miliarde de tigarete au fost vandute in 2017 pe piata neagra din Romania. Statul roman nu a incasat nicio taxa pentru circa 16% din tigaretele consumate anul trecut, ceea ce inseamna ca 2,8 miliarde de lei (echivalentul a 640 milioane de euro) au ajuns la retelele de contrabanda.

- Romania se afla pe locul al treilea, in regiune, in ceea ce priveste dificultatea in a gasi forta calificata de munca, motiv pentru care, in acest an scolar, au fost adoptate o serie de masuri care au venit in sprijinul procesului educational, fiind infiintate 106 clase de invatamant dual, conform unui…

- Confruntate cu o lipsa de bani la nivelul bugetelor centrale și locale, autoritațile au de gand sa creasca incasarile prin majorarea impozitelor pe cladiri. Mai exact, acestea ar putea fi impozitate in funcție de valoarea de piața, ceea ce inseamna creșterea de cateva ori a impozitelor, in special in…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe “arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania”.Cutremurul…