SE FURA CA-N CODRU! Sexagenar din Maracineni prins cu lemne furate. Ce amenda merita sa-i dea politistii?

- Politistii rutieri din cadrul Sectiei de politie rurala Maracineni, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza de competenta, au oprit un autoturism pe raza localitatii Vadu Pasii, iar conducatorul acestuia prezenta halena alcoolica. In urma verificarilor efectuate de politisti si a testarii…

- Politistii calaraseni au intocmit dosar penal unui tanar care ar fi condus un autoturism sub influenta alcoolului.Pe 18 martie, oamenii legii din cadrul Postului de Politie Chirnogi au depistat un tanar, de 23 de ani, in timp ce conducea un autovehicul, desi consumase alcool.

- Politistii din cadrul Postului de politie comunal Podgoria, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza de competenta, au depistat in trafic pe raza localitatii Cotatcu un barbat in varsta de 30 de ani care prezenta halena alcoolica, la volanul unui autoturism.

- Politistii din cadrul Postului de Politie Beceni au desfasurat activitati pe linia prevenirii si combaterii infractiunilor la regimul silvic din zona forestiera a punctului Carpinistea din localitatea Beceni, ocazie cu care au depistat doi tineri in varsta de 20, respectiv 23 de ani, ambii din localitate,…

- „La data de 15 februarie, in jurul orei 11.30, politistii Postului de Politie Vladeni au depistat pe raza localitatii doi barbati de 29 si 38 de ani, care ofereau spre vanzare cantitatea de 3,8 metri cubi de material lemnos fara a indeplini conditiile de comert prevazute de lege. A fost luata masura…

- Doi tineri cu varste de 21 si 17 ani, ambii din comuna Ploscuteni, judetul Vrancea, au fost depistati de politistii din cadrul Postului de Politie Buciumeni, la data de 02 februarie a.c., in jurul orei 10.30, in timp ce sustrageau dintr-o padure, apartinand unei societati comerciale si transportand,…

- Politistii din cadrul Postului de politie comunal Breaza au desfasurat activitati pe linia prevenirii si combaterii delictelor silvice si a faptelor asociate din taierea ilegala, transportul, prelucrarea si comercializarea materialelor lemnoase, ocazie cu care au depistat in flagrant, in padurea proprietate…

- Politistii din cadrul Postului de Politie Gura Teghii, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit in trafic un conducator auto in varsta de 48 ani, din Buzau, la volanul unei autoutilitare cu care transporta aproximativ 4 metri cubi de material lemnos, esenta anin.