Se fura apa. Dupa Meridian si compania Aquatim incepe controalele prin sondaj la abonati Incepand de luni, echipele Aquatim demareaza un amplu proces de verificare a bransamentelor in mai multe localitati din judetul Timis. Aceasta actiune are loc ca urmare atat a sesizarilor venite din partea populatiei, cat si a neconcordantelor aparute intre cantitatile de apa declarate si cele reale. “De-a lungul timpului s-au depistat mai multe cazuri in care unii utilizatori au apelat la metode ilegale, incercand sa ocoleasca contorul societatii pentru a nu inregistra consumul real de apa potabila. Dincolo de disconfortul creat altor consumatori din acea retea, reprezentantii Aquatim S.A. reamintesc… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania RETIM informeaza clientii si colaboratorii sai din județul Timiș asupra programului de lucru valabil in data de 13 iunie 2022, a doua zi de Rusalii. COLECTAREA DE DESEURI Activitatea de colectare a deseurilor din toate localitatile din județul Timiș in care opereaza compania RETIM se va desfasura…

- Inspectorii DSVSA Brașov, sub directa coordonare a Autoritații Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), a continuat controalele ce vizeaza prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și protejarea sanatații publice in perioada minivacanței de 1 Mai. In data de 30 aprilie 2022 au fost…

- Cu toții am resimțit cel puțin o data fiorii primului interviu. Cu siguranța ne-am pus intrebari de tipul “Oare voi face o prima impresie buna? Oare cum va fi interviul? Ce voi face daca voi fi prea emoționat/a?”. Știm ca o prima interacțiune cu angajatorul, indiferent ca suntem pentru prima data in…

- Numar ridicat al cazurilor de gripa, in Romania. Peste 1.600 de cazuri de gripa clinica s-au inregistrat in ultima saptamana, fața de doar 59 de cazuri raportate saptamana anterioara. Peste 1.600 de cazuri de gripa clinica au fost raportate in ultima saptamana, a anunțat joi Institutul Național de…

- Compania IMAS a publicat miercuri, 20 aprilie, un nou sondaj de opinie. Potrivit studiului, Partidul Actiune si Solidaritate ar pierde majoritatea in Legislativ, daca duminica viitoare s-ar desfasura alegeri parlamentare anticipate. Totodata, pentru Partidul SOR ar fi gata sa voteze 15% dintre alegatorii…

- Compania RETIM și ADID Timiș au pregatit un spațiu de informare, recreere și joaca in Parcul Primaverii. De vineri, 15 aprilie, pana joi, 21 aprilie reprezentanții acestora sunt acolo și va așteapta in incinta Muzeului Satului Banațean! „Vine, vine, primavara… și, odata cu ea, și noi venim in ajutorul…

- Aquatim continua efectuarea lucrarilor de spalare și igienizare a rețelelor de distribuție și a rezervoarelor de inmagazinare a apei, in localitațile din Timiș. Astfel, luni, 11 aprilie, intre orele 8-16, se va intrerupe furnizarea apei in localitatea Chizatau. Spalarea conductelor…

- Brașovul sta cel mai bine din țara la autorecenzare, care a inceput pe 14 martie, etapa care se desfașoara pana pe 15 mai. Datele Institutului Național de Statistica (INS), arata ca dupa 17 zile (pana in 31 martie) a recepționat aproape doua milioane de chestionare. Dupa aceste evaluari se constata…