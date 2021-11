Se forează, în premieră, sub Antarctica (VIDEO)

O echipa de oameni de stiinta din Noua Zeelanda se pregateste sa foreze pana la un kilometru adancime in planseul oceanic de sub banchiza Ross, cea mai mare din Antarctica. Scopul este de a afla daca reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera poate contribui la evitarea topirii catastrofale a ghetii de pe continent, potrivit Xinhua . Proiectul de cercetare in Antarctica numit SWAIS 2C va studia sensibilitatea invelisului de gheata din vestul Antarcticii (West Antarctic Ice Sheet – WAIS) la o incalzire globala de 2 grade Celsius pe baza sedimentelor aduse la suprafata din adancuri, a informat…