Se falsifică acte la greu! ARAFAT: Într-un singur zbor, 30 de persoane au prezentat certificate false Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a susținut ca exista un adevarat ”fenomen” legat de persoanele care prezinta la granita certificate false de vaccinare antiCovid sau trecere prin boala. Pe numele multor persoane a fost intocmit dosar penal pentru fals si uz de fals. ”Noi avem acum un fenomen cu care ne confruntam. La intrare in tara sunt persoane care indraznesc sa ne prezinte, la DSP si la Frontiera, sa prezinte documente false. Deja sunt mai multe dosare penale intocmite de Politie. Deci oameni care au prezentat documente false de vaccinare sau de trecere prin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a susținut ca exista un adevarat ”fenomen” legat de persoanele care prezinta la granita certificate false de vaccinare antiCovid sau trecere prin boala. Pe numele multor persoane a fost intocmit dosar penal pentru fals si uz de fals.…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat spune ca sunt persoane care prezinta la granita certificate false de vaccinare sau trecere prin boala. Arafat a precizat ca pe numele multor persoane a fost intocmit dosar penal pentru fals si uz de fals. „Noi avem acum un fenomen cu…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatații, Raed Arafat, s-a aratat ingrijorat de faptul ca, la intrarea in Romania, exista persoane care prezinta documente false de certificare COVID, informeaza Digi 24 . Raed Arafat a anunțat ca pe numele mai multor persoane care au prezentat documente poliția…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a sustinut ca exista un adevarat "fenomen" legat de persoanele care prezinta la granita certificate false de vaccinare antiCovid sau trecere prin boala. Pe numele multor persoane a fost intocmit dosar penal pentru fals si uz de fals.…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, vorbeste, luni seara, despre ”un fenomen” – persoane care prezinta la granita certificate false de vaccinare sau trecere prin boala. Arafat a precizat ca pe numele multor persoane a fost intocmit dosar penal pentru fals si uz de fals.”Noi…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, vorbeste, luni seara, despre „un fenomen” – persoane care prezinta la granita certificate false de vaccinare sau trecere prin boala. Arafat a precizat ca pe numele multor persoane a fost intocmit dosar penal pentru fals si uz de fals.

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat, dupa ce a fost intrebat ce parere are ca nu s-a atins tinta de vaccinare impotriva COVID-19, in Romania, ca oamenii trebuie sa se informeze din surse oficiale si de la medici si a atras atentia ca varianta Delta a virusului…

- Noi relaxari in Romania. Se pot desfașura competiții sportive cu public, pelerinaje și concerte, in anumite condiții, anunța secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat. Starea de alerta se prelungește cu inca o luna, din 13 mai. CONSULTAȚI AICI TOATE MASURILE DE RELAXARE…