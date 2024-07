Se face și mai cald în România! Alertă meteo ANM pentru țara noastră, temperaturi de coșmar Administrația Naționala de Meteorologie a emis pentru vineri avertismente de canicula valabile in toata Romania. Ce temperaturi se vor inregistra astazi? Precizari de ultim moment de la ANM. Potrivit meteorologilor, se vor resimți 50 de grade Celsius! Valul de canicula se intensifica ANM a emis cod galben de canicula, valabil de azi, vineri, de la […] The post Se face și mai cald in Romania! Alerta meteo ANM pentru țara noastra, temperaturi de coșmar appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valul de caldura din Romania va continua sa creasca in intensitate in zilele urmatoare, astfel incat temperatura resimțita in aer liber va atinge 45 de grade Celsius. In aceste condiții, este posibil ca Administrația Naționala de Meteorologie sa emita un cod roșu. Cod Roșu in Romania In ceea ce privește…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunta canicula, marti, 9 iulie 2024, in cea mai mare parte a Romaniei. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius in regiunile sudice! Din pacate, valul de caldura va continua treptat sa se extinda si sa se intensifice in toata tara. Val de canicula in Romania…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua alerta cod galben de canicula. ANM anunța temperaturi record in aproape toata țara. Incepand de luni, 8 iulie 2024, specialiștii avertizeaza ca valul de caldura se va extinde si intensifica in Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala…

- Un nou cod galben de canicula a fost emis de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) pentru aproape toata Romania. Temperaturile vor ajunge pana la 37 de grade Celsius in anumite zone ale țarii, iar disconfort termic va fi ridicat.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de canicula, valabila in aproape toata Romania duminica, 30 iunie, și luni, 1 iulie. In intervalul menționat se vor inregistra temperaturi deosebit de ridicate, canicula și disconfort termic ridicat. Alerta meteo ANM de canicula…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari meteorologice de Cod Portocaliu pentru zilele de 20 și 21 iunie 2024, in contextul unui val de caldura extrema care va afecta majoritatea regiunilor din Romania. Temperaturile vor atinge valori foarte ridicate, iar disconfortul termic va…

- Cupola de caldura in toata Romania. Valul de caldura se intensifica, iar Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari cod portocaliu și galben de canicula, valabile in aproape toața țara. Iata in ce zone sunt anunțate temperaturi de foc. Pentru ce zone a fost emis cod galben de canicula…

- Administrația Naționala de Meteorologie a precizat ca vremea va continua sa se incalzeasca in acest weekend. Vor fi temperaturi extrem de ridicate pentru aceasta perioada, peste 35 de grade Celsius. Anunțul meteorologilor. Ce temperaturi aduce primul val de canicula al verii Atmosfera va fi sufocanta…