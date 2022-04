Se face identificarea cadavrelor de la Bucea Dupa retragerea ocupanților ruși de la Bucea, forțele ucrainene impreuna cu autoritațile locale au trecut la gasirea și identificarea cadavrelor. Conform primarului localitații, Anatolii Fedoruk, s-au gasit peste 320 de cadavre și, dintre acestea au fost identificate163. „Aceștia sunt locuitorii orașului nostru, care au fost omorați cu sange rece de catre ocupanții ruși. Noi le cunoaștem numele și familiile, știm unde locuiau, cine erau” a declarat primarul. Dupa masacrul comis la Bucea, trupele rusești care au parasit localitatea, au lasat in urma peste 320 de cadavre. The post Se face identificarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

