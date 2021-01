Se face frig şi e posibil să ningă ■ la finele primei decade a lui ianuarie valorile termice scad si devin negative ■ se anunta si ceva fulgi de nea ■ minimele nocturne au acelasi trend si ajung la -7 grade ■ Vremea schimba foaia la finele primei decade a lui ianuarie si valorile termice scad dramatice. De la temperaturi de 7, 8 […] Articolul Se face frig si e posibil sa ninga apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ■ valorile termice intra la apa ■ se depreciaza atit regimul termic diurn, cit si cel nocturn ■ precipitatiile sub forma de ploaie se transforma in zapada ■ Vremea a fost nesperat de calda in aceasta iarna, iar pina acum au fost valori termice peste media perioadei. A fost mai cald decit ar fi normal…

- ■ meteorologii anunta valori termice diurne de pina la 6 grade ■ in cea mai rece noapte vor fi -2 grade ■ sint anuntate si ceva precipitatii, dar sub forma de ploaie ■ Anul Nou a venit cu valori termice nesperat de mari si asa se vor mentine conditiile meteo cel putin pina la finele […] Articolul Vremea,…

- ■ situata in strada Sperantei, Sectia Psihiatrie era singura autorizata ISU pentru securitate la incendii ■ sapte pacienti au fost transferati la Spitalul de Psihiatrie Sfintul Nicolae ■ in unitate s-a declansat o ancheta interna, dar si politia verifica camerele pentru a depista persoana care a fumat,…

- ■ si in aceasta saptamina sint anuntate temperaturi pozitive ■ minimele nocturne sint acceptabile pentru acest moment ■ de precipitatii nu se pune problema ■ Luna decembrie ne-a adus vreme nesperat de buna pentru finalul de an si cu exceptia citorva zile cu valori termice negative, in rest nu ne-am…

- ■ vremea buna tine pina la finalul acestei saptamini ■ in week-end se raceste si valorile termice scad de la 9 la numai 1 grad ■ in minivacanta sint anuntate ninsori ■ A fost o toamna lunga si frumoasa si cel putin asa va fi vremea pina la finele acestei saptamini, dar este foarte probabil […] Articolul…

- ■ in acest week-end este valabila o informare meteo de vreme rea ■ apoi, pina la finalul lunii vor fi valori termice diurne de 7 grade ■ minimele nocturne se vor situa intre 2 si -4 grade ■ Toamna anului pandemic 2020 a fost una din cele mai frumoase din ultimul timp si, cu mici […] Articolul Se zburleste…

- Mai sint circa doua saptamini pina la instalarea iernii calendaristice, dar toamna da semne ca e pe duca, chiar daca in acest week-end va fi destul de cald. De saptamina viitoare iarna da semne ca se apropie si se anunta primii fulgi de nea. Valorile termice diurne scad de la 8 la numai 2 grade, […]…

- ■ este propunerea USR Neamt ca directorii de scoli sa nu mai fie si profesori ■ inspectorul scolar general adjunct Dana Paius este de parere ca se impune o restructurare a inspectoratelor scolare, dar nu o desfiintare a lor ■ In plina campanie electorala pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie,…