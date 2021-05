Stiri pe aceeasi tema

- Un maraton de imunizare incepe in dimineața asta, in Suceava. Se desfașoara non-stop in sala de sport a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” pana duminica seara, la ora 8:00. In orașul Suceava, pana acum, s-au vaccinat aproape 30% din populație. Un alt maraton de imunizare se va desfașura weekendul…

- Chiar de ziua lui, pe 7 mai, J Balvin a marcat o dubla lansare: „7 de Mayo”, track-ul inclus in documentarul despre viata lui și care a aoprut la pachet cu „The Boy from Medellin”. Piesa „7 de Mayo” relateaza in trei minute fragmente din viata cantarețului originar din Medellin, Columbia. „7 de Mayo”…

- Constantin David „Flencea”, campion cu Dinamo la inceputul anilor '60, a incetat din viața vineri, la varsta de 79 de ani. Fosta extrema a „cainilor” se infectase cu COVID-19 și a murit la spital. „A facut Covid, l-am dus la spital la Municipal, iar acolo... E teribil! Nu pot sa concep ca s-a dus,…

- Creațiile artistice s-au mutat și ele online. Cineva a platit 69 de milioane de dolari, o suma record, pentru o opera de arta digitala numita ”Everydays — The First Five Thousand Days”. Este de fapt un colaj de desene si animatii online, care a fost realizat zilnic, timp de 5.000 de zile la rand. It’s...…

- Știți vorba aia: ”te-ai trezit din morți”? Ei bine, pare ca se aplica și unui tanar de 27 de ani din India. El a avut un accident de motocicleta, in urma caruia medicii l-au declarat mort. Numai ca atunci cand sa i se faca autopsia, omul a inceput sa se miște. ″Conform cererii membrilor familiei...…

- Un american a cumparat un castron cu 35 de dolari. Pana aici nimic ieșit din comun. Insa ce lucru a descoperit despre el, care in mod probabil ii va schimba viața? Pai sa incepem cu faptul ca acel castron nu valoreaza intocmai cat a platit americanul nostru din Connecticut pe el. Castronul, care parea…

- Compozitorul, Maestrul Emerit in Arta, membrul Uniunii Compozitorilor din Moldova, Ion Enache, s-a stins ieri din viața, informeaza Noi.md. Ion Enache a scris muzica pentru spectacole și a semnat mai multe prelucrari pentru cor, a lansat multe cintece care au devenit șlagare indragite de toata lumea.…

- Un scandal imens a izbucnit in interiorul Universitații București. Studenții acuza șefa de catedra de practici deloc pedagogice. Aceștia spun ca profesoara de suedeza ii teroriza, folosind un ton ridicat si insulte repetate creaza o atmosfera stresanta. Cațiva au spus chiar ca au ajuns la spital cu…