Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 47 de ani s-a vaccinat pe data de 28 februarie, dimineața, intr-un centru de vaccinare din Tg Jiu. Nu se știa cu probleme medicale și era fratele unui cunoscut medic din municipiu. DSP Gorj a confirmat, vineri dimineața, ca barbatul a fost vaccinat cu o doza AstraZeneca din lotul AVZB2856…

- Fostul premier Theodor Stolojan a produs, luni, un accident rutier stupid, in centrul Capitalei, la intersecția Bulevardului Dacia cu Strada Aurel Vlaicu. Potrivit polițiștilor chemați sa constate accidentul, Stolojan, aflat la volanul autoturismului personal, a vrut sa iasa dintr-o parcare, dar nu…

- Dozele de vaccin de la Pfizer au ajuns cu intarziere de o zi in țara noastra, in condițiile in care saptamana aceasta se anunța ca fiind cea mai grea de la debutul campaniei de vaccinare. Asta, pentru ca, acum trei saptamani, autoritațile au vaccinat, in medie, peste 30.000 de persoane in fiecare zi,…

- Pacient transferat de la Spitalul Matei Balș, intubat din cauza ARSURILOR GRAVE ale cailor respiratorii. Bolnavul este internat la Spitalul Universitar. Starea pacienților transferați de la Spitalul Matei Balș, ca urmare a incendiului izbucnit in aceasta diminineața, puțin dupa ora 5:00, este grava.…

- Zeci de blocuri din sectoarele 1,2,4,5 si 6 ale Capitalei au ramas fara caldura si apa calda din cauza unor avarii. Primarul Capitalei a incercat sa explice cauza, dar mai degraba a gasit scuze. Conform Termoenergetica, in fiecare dintre cele cinci sectoare, sunt zeci de blocuri care figureaza cu ”parametri…

- Doi politicieni susțin la unison ca actorul Bogdan Stanoevici nu a murit din cauza COVID, pentru ca acesta invinsese boala. Bogdan Stanoevici a murit cu zile pentru ca a fost infectat cu un microb din spital, a scris Codrin Ștefanescu pe pagina sa de Facebook. Afirmația este susținuta și de senatoarea…

- Prețurile la legume vor crește pana in primavara, din cauza condițiilor meteo nefavorabile in 2019, dar și din cursul anului trecut. Reprezentanții producatorilor spun ca și acum, in 2020-2021, avem o iarna atipica și foarte calduroasa. ”Cred ca vor fi anumite dezechilibre vizavi de culturile și cantitațile…

- Posta Romana va incepe luni, 4 ianuarie, plata pensiilor pe aceasta luna. In urma cu cateva zile, reprezentantii institutiilor implicate au pus la punct un plan de actiuni care sa permita achitarea la timp a acestor drepturi aferente lunii ianuarie. Avand in vedere programul redus de Sarbatori, saptamana…