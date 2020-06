Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana de biotehnologie Moderna a confirmat joi ca intentioneaza sa inceapa un studiu clinic pe 30.000 de voluntari pentru mult-asteptatul vaccin pentru Covid-19 in luna iulie, intrand in faza finala de testare, transmite Reuters.Citește și: SURSE - S-a batut palma: cand vor avea…

- Compania farmaceutica AstraZeneca este ferm convinsa ca a gasit „serul-minune". In parteneriat cu cercetatorii de la Oxford, AstraZeneca va incepe in curand productia vaccinului. Pascal Soriot, seful companiei, spune ca necesitatea productiei vaccinului este necesar sa se faca foarte rapid, pentru a…

- Compania farmaceutica Moderna Inc. a anuntat, luni, ca testele clinice preliminare ale unui vaccin anti-Covid-19 au avut rezultate favorabile, producand anticorpi, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax.Opt pacienti carora le-a fost administrat vaccinul produs de Moderna au…

- Serviciul Public Ambient Urban anunta ca in perioada 11-22 mai specialiștii serviciului vor desfașura operațiunea de dezinsectie terestra impotriva tantarilor si capuselor, pe raza Municipiului Baia Mare in cadrul Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor prin dezinsecție și deratizare.…

- Spre deosebire de alți ani, autoritațile din București și județul Ilfov nu au mai pierdut startul in lupta impotriva țanțarilor și capușelor: au inceput din timp tratamentele de combatere.

- In perioada 27-30 aprilie, Primaria Sibiu, prin firma contractata, va realiza a o noua actiune de dezinsectie pentru combaterea capuselor. Prima actiune a avut loc in perioada 15-17 aprilie, solutia tehnica prevazand si o a doua trecere (rapel) pentru eficacitate in combaterea acestor insecte. Dezinsectia…

- Romanian Software, companie ce dezvolta si implementeaza solutii software in domeniul resurselor umane, anunta ca ofera servicii gratuite de resurse umane pentru companiile care produc echipamente impotriva COVID-19: masti si halate de protectie, izolete, dezinfectanti si tratamente medicale.