Stiri pe aceeasi tema

- In șapte luni de Guvernare, am avut trei demisii, insa Coaliția face eforturi mari pentru a ramane pe poziție. Sunt mai degraba compromisuri pentru ca PNL nu va ieși ușor de la Guvernare pentru ca are sprijinul lui Iohannis, iar PSD-ul are majoritate parlamentara. Joia trecuta a fost cea de-a treia…

- Nu toți membrii actualului cabinet vor apuca toamna, fiind stabilit deja un termen de cand unii miniștri vor parasi funcțiile. Data dupa care ar putea avea loc remanierea este de 1 iulie. „Odata cu PNRR se bifeaza și ultima casuța din fișa de evaluare. Se ține cont de absolut tot. Evaluarea se face…

- Cate compromisuri sa mai faca aceasta Coaliției formata din partide cu doctrine diferite? Chiar daca au aratat ca pot face echipa, PNL și PSD au ajuns la un nivel de blocaj in care și-au dat seama ca nu mai vor același lucru și incep sa se acuze reciproc, tot mai des. Modificarea codului fiscal a fost…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, care a fost hirotonit ca preot, afirma ca premierul Nicolae Ciuca “este un om credincios”. Despre colegii sai membri ai Guvernului, Bolos sustine ca e “greu de spus” daca incalca vreuna dintre cele zece porunci. Intrebat joi seara, la Euronews…

- Romania poate incepe oficial sa exploateze gazele din Marea Neagra, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a parafat decretul privind promulgarea Legii offshore, a postat ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe propria pagina lui de Facebook. Oficial poate incepe exploatarea gazelor din Marea Neagra. Presedintele…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat marti ca primarii si liderii locali social-democrati nu sunt nemultumiti cu criteriile care au fost propuse de Ministerul Dezvoltarii pentru impartirea banilor din programul ''Anghel Saligny'', criterii care au fost stabilite in coalitia de guvernare.…

- Ministerul Dezvoltarii a primit, pana la data limita de depunere a dosarelor, mai exact 26 aprilie, un numar de 1.209 cereri de finanțare de la autoritațile locale pentru inființarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de furnizare a gazelor naturale catre populație, finanțate prin Programul…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Ministerul Dezvoltarii, Cseke a afirmat ca solicitarile de finantare depuse sunt in valoare totala de 57,7 miliarde de lei, iar majoritatea vizeaza infiintarea de noi retele de gaze, in localitatile unde populatia nu are acces la acest serviciu…